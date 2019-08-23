外埔老人文康中心未達耐震能力標準值，立法院副院長蔡其昌（右二）23日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔老人文康中心建物逾24年歷史，2017年經評估未達耐震能力標準值，居民安全堪虞紛紛陳情，目前中央前瞻計畫經費共905萬元已到位，補強作業即將進行，預計明年初可完工。

蔡其昌23日邀集衛生福利部社會及家庭署主祕田基武、台中市政府社會局專委程泰源、市議員施志昌及外埔區公所主祕白植杰等人，會勘外埔區老人文康中心耐震補強工程。

外埔區公所表示，外埔老人文康中心是地區內活動中心及緊急避難所，同時更設置長青學苑，開設32個班別，每年共約1200位學員使用該場所，可說是外埔居民相當重要的社區據點。

蔡其昌表示，外埔老人文康中心建物已逾24年歷史，2017年經評估未達耐震能力標準值，近年在鄉親不斷反應下，已向中央衛福部爭取前瞻預算，核定總經費900多萬元，由中央補助7成為634萬元，台中市府自籌3成271.8萬元。

施志昌指出，該建物部分頂板有滲水及植生狀況，多處牆面產生裂縫，雖不致影響結構安全，但耐震能力未能符合現行規範；未來將配合消防、機電系統等進行整體結構補強改善，讓社區居民有安全無虞的活動空間。

(中時 )