周湯豪（Nick）推出全新EP《WHAT A LIFE》，繼〈帥到分手〉衝破1億YouTube觀看次數，新歌〈i GO〉也衝出6冠王好成績，EP《WHAT A LIFE》橫掃數位及實體銷售榜共12個冠軍。日前MyMusic特地打造前衛螢光綠色系精心布置的現場，邀請周湯豪與主持人陳大天開房，大談創作EP時的壓力，當時所有人反對、甚至覺得他是個瘋子，竟然敢將「商業考量放一邊」，堅持跳脫傳統框架妄想引領潮流，但好成績證明周湯豪的堅持是對的，他也特別感謝歌迷支持。

日前周湯豪接受陳大天專訪，包括主持人陳大天與工作人員都穿上螢光綠T，且還特別準備了各式珍珠甜點，讓周湯豪一進門就受寵若驚直呼製作單位真是用心，樂得大男孩本色完全顯露，先是自爆是甜點達人超愛杏仁，然後與大天開始討論晶華吃喝，還笑說「今天好像是來上美食節目的」。

談到製作過程，周湯豪坦言，從一個歌手轉變成主理人，所承受的壓力與反對始料未及，當時「不僅害怕市場不買單，大家還覺得我是個瘋子，甚至連身邊的人都不支持。」但他仍執意，堅持從製作、企劃、包裝、造型甚至到宣傳全面主導，就是想要跳脫傳統唱片的作業方式，他要引領潮流，「我就是要屌的東西酷的東西，Nick的品牌，不只是音樂而已！」事實證明周湯豪做到了，他也特別感謝歌迷的支持，他相信創新絕對是華語音樂的未來。

尤其是第一次主導MV的全程拍攝，大至腳本鏡頭燈光剪接，小至選角道具梳化造型服裝都親力親為，特別是〈i GO〉中有戲有舞還有動畫，他表示剪接部分是最難的，因為取捨是一件很痛苦的事；而〈兩秒終〉MV整個氛圍與意境是他最喜歡的，「是那種我來我走有我無我，都沒人在乎的荒謬與無形。」當然最開心的是播出後不僅得到大家喜愛，還被周杰倫與鄧紫棋兩位追求創新的前輩讚賞，讓周湯豪很驕傲，還笑說：「音樂圈需要瘋子，我會繼續瘋下去！」

升格為製作人的周湯豪，還接受了「耳力」大挑戰，歌曲倒轉5秒內猜出歌名，沒想到他竟然連過五關，抱走了市價9457的小廚師馬可波羅的好禮包，開心直喊要帶媽媽比莉姐吃大餐。

周湯豪（Nick）推出全新EP《WHAT A LIFE》，坦言，從一個歌手轉變成主理人，所承受的壓力與反對始料未及。（MyMusic提供）

周湯豪日前接受MyMusic主持人陳大天專訪。（MyMusic提供）

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