一名女網友上抱怨公社大吐苦水，因為送貨員疏忽沒跟她收到錢，要另外約時間跟她拿錢，但該名網友表示自己很忙，遲遲無法喬定時間，一天送貨員決定請其他住在原PO家附近的同事去找她收錢，使她理智線斷，大罵洩露出她隱私，希望大家評評理，沒想到網路聲浪卻是往另一面倒，痛批該網友根本在欺負送貨員。

因為一次貨到付款送貨時忘記收錢，送貨員後來才想到，便積極與原PO聯繫，但原PO強調她的工作是「責任制」，下班時間已超過送貨員配送時間，更不希望匯款，表示「不想付15元手續費」、並強調「那是送貨員個人疏失」，在時間一直搭不上的情況，物流人員希望請他住在原PO家附近的同事在下班時過去跟她拿，這反而讓該名女網友爆氣，表示「難道可以隨隨便便把我的地址給別人？」折衷後，物流人員希望能請她把錢暫寄放在附近全家，同事再過去拿取，原PO還是不要，且強調「我還要專程拿錢去放在全家那裡，說真的也會很生氣呢！我請特休有空時再給不行嗎？」

網友認為原PO太不尊重物流人員，明明沒付錢的是她，這行為根本是不想付了。（圖／抱怨公社）

網友認為原PO太不尊重物流人員，明明沒付錢的是她，這行為根本是不想付了。引來鄉民的正義，一陣撻伐，「好像都是別人的問題，妳永遠是對的，這是什麼道理啊，簡單的事為何要用的這麼複雜？」、「那妳東西送回來先別用呀！等妳請特休了來付錢了再來領」、「等妳下班請朋友去拿，妳不要；放在全家，妳嫌累。他沒收款你不知道要付款？有句話相由心生，要不要照一下鏡子？」、「今天不論誰忘記收還是誰忘記付，妳欠人家錢就是事實」、「我20給妳，拜託妳去把錢匯一匯！」

(中時電子報)