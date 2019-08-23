西湖文旦柚上市，今年產量未受氣候影響，品質甜度佳。（巫靜婷攝）

西湖鄉農會將於31日在湖東社區多功能活動中心舉辦2019「柚見中秋」慶團圓產業活動暨苗栗縣文旦果品評鑑。（巫靜婷攝）

苗栗西湖文旦柚來了！西湖鄉農會將於31日舉辦2019「柚見中秋」慶團圓產業活動暨苗栗縣文旦果品評鑑，農會指出，今年柚子甜度達12度以上，果實生長狀況佳，加上農民田間管理得宜，文旦柚外型相當美觀，依往年經驗中秋節前1周就會售磬，即日起開放民眾電洽訂購。

苗栗縣長徐耀昌品嘗西湖文旦柚。（巫靜婷攝）

好山好水的西湖是苗栗縣最大文旦柚產地，種植面積約100公頃，1公頃平均可生產約5萬台斤，今年產量與往年差異不大，雨水足夠，果實大小與品質均穩定，不過受氣候影響文旦柚早熟，柚農陸續趕在白露前提早採收，而柚子不但含豐富維生素C，維生素P含量也較柑、桔、橙略多，深受民眾喜愛。

總幹事郭豐文表示，農會推廣認養文旦樹，認養時間為每年3月柚花盛開時到9月文旦採收期，認養金額現場論價，一方面舒緩農村老化問題，另方面認養者可隨時前往當假日農夫，體驗農村生活，除了增進親子關係，小朋友也能從中了解文旦柚生長栽培過程，減輕農友在勞力上的付出。

郭豐文說，深具蜂蜜清香、果實飽滿多汁的西湖文旦柚上市，31日活動除了歡迎認養果樹的民眾前往採收，無認養者也能品嘗果品現場訂購作為中秋賀禮，產地價10台斤裝，頂級售價600元、特級售價500元，運費另計，農會表示，特級數量較多，訂購請洽037－921718、037－921477農會供銷部。

百大青農吳昌隆慶祝西湖柚種植一甲子，推出10斤裝精美禮盒附贈柚子參，預購滿萬再送電影票及抽獎活動，訂購專線037－921496。（巫靜婷攝）

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