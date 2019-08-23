二歲時的雷倩，就開始住在大直力行海軍眷村，一直住到15歲全家才搬走。翻開對眷村的記憶，滿滿都是畫面，她說力行新村雖然離市區不遠，但附近都是稻田還有大小水溝，感覺就像在鄉下成長的童年生活。不同的是，眷村特有的文化，除了大人小孩互相照顧外，還有強烈的榮譽感，及在台灣快流失的「忠」「義」精神。

高中時期的雷倩，和爸爸弟弟在工地門口合影(雷倩提供)

雷倩回憶小時的眷村，因為有數百戶生活在一起，大家關係非常密切，只要有什麼事左鄰右舍都會互相幫忙，不過也因為人多，村內有很多在校表現好的大哥大姐，都會成為大家學習的榜樣，她記得小二時有次成績單是倒數第二，被張貼在家門口，讓她覺得非常丟臉，因為原本功課好雷倩，當時生病才出院，一下子跟不上才成績才會落後，這種大環境下成長的榮譽感，也算眷村所特有。

雷倩3-4 歲， 在力行新村巷子。(雷倩提供)

另外就是忠義精神，可以說是「哥哥爸爸真偉大」真實版。雷倩說忠是對國家要

忠誠，眷村的家庭多管教嚴格，被要求不能說謊，做錯事也要負起責任；至於「義」，雷倩也說眷村內有不容被外人欺侮的義氣，眷村內有些男生平日愛打架混幫派，那時稱太保，但眷村內有人被欺侮被打，他們就會替村內人出去打回公道。

模糊的照片有著清楚的記憶，雷倩6-7 歲， 在力行新村大馬路。(雷倩提供)

講到誠實，雷倩也回憶高二時和父親的一段對話，當年因誤會要被學校記過，她回家告訴爸爸，爸爸問了她三件事，1.妳有沒有錯？2.這件事有沒有傷害到國家利益？3.需不需要爸爸到學校協助處理？她說這就是眷村的教育，尤其在傷害國家利益這部份，可能不少人會覺得奇怪，但雷倩父親雷學明在學生時代曾主導學運，後來非常後悔，覺得傷害了國家利益。

從小在婦聯會蓋的眷村長大的雷倩，在婦聯會最危機時接下主委的重責，除了持續不斷的法律戰外，她認為婦聯會也必須找回過去並留下時代的記憶，在全台灣眷村目前只剩下13個還維持完整樣貌，讓婦聯會決定推出「第一屆婦聯金像獎微電影競賽」，首推的競賽主題就是「想我眷村的親人」。

她表示，全國僅存的眷村中但中有不少被政府以商業包租出去，將原來的住民趕走，卻留給一些外面的人來承包，做一些和當年眷村文化完全不同的經營形式，像義大利麵餐廳等，這根本是有意滅絕眷村文化，真的非常可惜，希望能透過微電影找回對眷村永恆不滅的記憶。

雷倩小檔案

學歷：

北一女中

台大外文系

美國賓州大學安娜伯格學院傳播學碩士、博士

經歷：

台灣霸菱投資股份有限公司董事長

新加坡霸菱亞太通訊投資董事合夥人

太平洋聯網科技副董事長兼執行長

美國ABC廣播電視網總公司副總裁

國建會總領隊

經發會諮詢委員

國民黨籍立委

信心希望聯盟主席兼祕書長

婦聯會主委

(中時電子報)