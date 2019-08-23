輕颱「白鹿」逼近，國軍第四作戰區23日完成整備、警戒待命，第四作戰區指揮部表示，因應「白鹿」颱風可能對南高屏地區造成影響，第四作戰區已經針對高雄那瑪夏、桃源區及屏東林邊、佳冬與東港鄉等潛勢及低窪地區，完成7處計167員兵力，及AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機等5類19具裝備及機具預置，期藉由最周延的準備，將災損降至最低，確保民眾生命財產安全。

第四作戰區強調，「白鹿」颱風逼近南部地區，指揮部已經完成應變機制開設，將持續密切關注颱風行進路線，在確保官兵安全前提下，全力協助地方政府執行災防任務。

桃源及那瑪夏區公所今天針對土石流危險區域住戶進行柔性勸離；第四作戰區表示，國軍今天已進駐兵力到桃源、那瑪夏區，至於旗山、甲仙等山區，兵力則待命中，隨時會視狀況進駐執行災防任務。

由於輕颱「白鹿」影響，原訂8月24日「2019高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動」取消，並將延期擇日舉行。

(中時 )