氣象局稍早發布白鹿陸上警報，預估明晨暴風圈接觸台灣陸地，颱風中心在屏東恆春或台東登陸，將為各地帶來風雨。氣象達人彭啟明表示，七個地區、七個時段的風雨概況，透過一張圖一目了然！

天氣風險管理公司表示，預估風雨最大區域，東半部與恆春半島今(23)日入夜起風雨就開始加強，明(24)全天都要嚴防強風豪雨。南部、澎湖金門則是在明天颱風登陸，也就是中午過後，風雨會明顯增強。

白鹿往東部、南部進逼，北部、中部受到影響相對較小，但也不可有輕忽之心。彭啟明指出，北部在周六全天都有強風，伴隨一陣陣的驟雨。中部則是高溫炎熱，沿海有強陣風。山區多雨、沿海風浪大，千萬避開山區、海邊活動。

白鹿颱風會是個快閃颱風嗎？彭啟明說，白鹿移動速度非常快，預估周日(25日)清晨就登陸福建，上午海上、陸上警報可望陸續解除，很快地恢復夏日天氣型態。

(中時電子報)