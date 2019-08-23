跳蛙公車9月起將直達內湖區，省去現有客運要至南港轉乘時間，堪稱基隆通勤族福音。（許家寧翻攝）

基隆市副議長林沛祥說，通車後除節省通勤時間也可望紓解尖峰時段公車客滿情形。（許家寧翻攝）

通勤族福音，基隆市第一條跳蛙公車「安樂、內湖線」將在9月通車，23日起民眾可在跳蛙公車APP上登記預購搭車，未來通勤族將可自安樂區直達內湖區，至少節省半小時的轉乘時間，也可望舒緩麥金路尖峰時間，通勤公車經常客滿「一位難求」情形。

基隆市副議長林沛祥說，為了解市民通勤品質，他經常在周間早晨與通勤族一起搭車往返基隆、台北，過程中針對通勤旅客進行問卷調查，發現多數通勤者工作範圍除北市南港區外，也有不少在內湖區工作市民需要先南港轉乘，相當不便。

林沛祥指出，調查也發現基隆不少通勤族選擇自駕前往內湖區，經過與雙北議員陳鴻源、徐弘庭協調支持下，盼藉由在兩地設置大眾運輸系統，也有助於改善內湖交通壅塞狀況，終於成功開辦這條直達內湖的「萬里-安樂-內湖」跳蛙公車路線。

跳蛙公車在上、下班時段發車，由基隆客運營運，每日早上6點半自萬里橋頭發車、行經情人湖路口、麥金路、樂利三街口、婦幼福利服務中心及長庚醫院後即銜接國道一號直達國防醫學中心，依序至捷運文德站、西湖圖書館、瑞光港墘路口後抵達基湖路口。

林沛祥表示，這條路線是他在選舉時政見之一，歷經8個多月奔波、協調，終於開花結果，提醒民眾必須在前一天在「跳蛙公車AP」P完成預購程序，每班滿20人才會發車，人數不足時則不發車，民眾可預先訂票購票，保留座位。

(中時 )