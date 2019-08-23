李怡芸／台北報導

從早期保溫管、竹管、泡棉、霓虹燈管、串珠、螺絲，到近幾年的瓦楞紙、金屬墊片（華司），雕塑藝術家黃沛瀅「玩」過的媒材無數，對她而言，既像是一場又一場的實驗冒險，又是跟著感覺走的遊戲，方式與呈現不同，但對她而言「都是形形色色的人生」樣貌。

近期於台北彩雲藝術空間舉辦《綺麗的語境》個展，展出黃沛瀅2008年迄今的13件作品，與過去她一些大型的公共藝術或整體空間展不同，此次均為小形作品，亞洲文化協會台灣基金會執行長、藝評人張元茜指出：「黃沛瀅的公共藝術作品對空間有翻動的能力，而小作品中亦見自我圓滿。」在其《慾望魔髮》、《華司女孩》等系列中，大有黃沛瀅在其中「搖滾」的精神性。

運用瓦楞紙為媒材，黃沛瀅自言：「這樣的材質來源於樹，對我來說是有生命的。」在一次堆疊瓦楞紙的過程中，她有感於紙堆彷彿人穿著禮服般，「感覺是瓦楞紙在教我」而瓦楞紙的孔隙又讓人聯想於人的細胞，台灣藝術大學雕塑系講師楊北辰便指出：「黃沛瀅的材質語言就很溫暖」。

黃沛瀅的《慾望魔髮》系列，以瓦楞紙堆疊、雕塑出不同的女性面容，頂著各式髮型，但仔細看皆是黃沛瀅欲表達的眾生相。「有的人我設定是海產店老闆，她的髮髻其實像是海鮮垂掛；有的是設定成植物園贊助人，有權有勢；有的是海釣協會會長……」以此系列幽默表現「相由心生」。

最近創作的《華司女孩》系列，則是延續過去公共藝術的經驗與靈感，以不鏽鋼鑄造女體部分，再以華司一片片焊接成「魔髮」，在黃沛瀅看來，華司同樣像是細胞般可不斷發展、變化。於是〈彩雲〉呈現了從河中浮起的女子，手中浮著由華司組成的雲朵；〈朵拉〉的華司髮也像是雲朵般飄動，「看似我們主宰著思維、慾望、夢想，但又彷彿人才是被主宰的」。對黃沛瀅而言，一切從有趣、實驗出發，讓生命感受與媒材，在作品裡有機生長。

(旺報 )