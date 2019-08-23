台中市議員、現任民進黨中執委謝明源說，這次台北市、新北市，甚至更艱困的苗栗、南投等也確定人選，唯獨缺台中。（張妍溱攝）

民進黨21日中執會，原確定部分區域立委徵召名單，但台中市第5選區（北屯、北區），迄今尚未公布人選，究竟誰來挑戰綠營「艱困選區」仍撲溯迷離！民進黨中執委謝明源喊話，快推會贏的候選人出征不要再拖；加入民進黨籍的社運人士楊宗澧說，民進黨人才濟濟，希望民進黨重視世代流動與青年參政爭取提名。

楊宗澧指出，從單一選區兩票制實施後，民進黨在深藍票倉的北屯、北區，歷年來都無法贏得立委席次，向來被視為「艱困選區」；然而，民進黨內，不乏來自各界具備優秀問政能力的人。

台中市議員、現任民進黨中執委謝明源說，這次台北市、新北市，甚至更艱困的苗栗、南投等也確定人選，真不知道主事者在想什麼？目前仍依照原計畫進行徵召作業，但會延緩公布徵召結果名單，最慢8月底前名單應會出爐。

先前表態有意願參選的謝明源及呼聲高的曾朝榮表明不參選，一度傳出黨中央有意「出奇兵」的林飛帆卻婉拒；包括先前表態有意參選的劉國隆、楊宗澧、地方傳出前市議員蔡雅玲、曾朝榮姪子、交通大學助理教授莊競程有意參選；最慢可能要等8月底拍板定案。

(中時 )