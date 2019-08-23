在 Instagram 查看這則貼文 꽃다발 프로포즈 🙈 @ aagbanjh 分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 6 日 上午 4:25 張貼

曾經的韓國演藝圈銀色夫妻具惠善、安宰賢驚爆3年婚變，具惠善更痛心揭開老公殘忍一面，「當我問他我做錯了什麼？他竟說我沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚」，消息一出也讓安宰賢從昔日的愛家好男人一秒淪為人人喊罵的世紀渣男！而名嘴呂文婉日前也有感而發地在臉書PO文，同時也點出了安宰賢為何想離婚的真正原因。

具惠善、安宰賢婚變新聞鬧得沸沸揚揚，呂文婉今日也在臉書有感而發地寫下這段話，「當身邊那個人心變了，相信妳的敏感神經會第一時間傳遞警訊！何必非得問為什麼？瀟灑放生吧！變了就變了，妳執意要個交代，他硬扯出的原因也未必是真的，頂多為了推委卸責，把妳再傷一次！」

針對安宰賢的史上最扯離婚理由「乳頭不性感」，呂文婉也不客氣吐槽：「又不是古代，洞房花燭夜之前，雙方是圓是扁毫無所悉！都結婚3年了，現在才對乳頭有意見？！妳聽得進去嗎……」

最後呂文婉更以一句話狠狠點出安宰賢真正的離婚原因，「#不愛就是不愛了 #愛的時候連屁都香」，令網友忍不住留言直呼「當不愛了，做什麼都覺得礙眼，很可怕」、「真的這個藉口聽到，只有白眼翻到天邊的fu」。

(中時電子報)