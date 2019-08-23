◎軍公教年改 大法官宣告部分違憲

牽動總統大選的年改釋憲案，大法官會議分成軍人、公務員及教師3案公布解釋結果，關於軍公教退休後再任私立學校部分條文遭宣告違憲、立即失效，其他部分的條文則沒有違反工作權及財產權屬於合憲。

◎國安局私菸案起訴 府：記取教訓

台北地檢署偵辦利用元首出訪違法私菸案，今第一階段偵查終結，總統府發言人張惇涵強調，總統府的立場就是配合司法調查，不迴避、不護短，並會依照涉案程度進行相關懲處。對於後續司法程序及相關偵辦，我們尊重司法，相關人員並應記取教訓，也將徹底杜絕相關違法情事再次發生。

◎郝再喊話郭王 盼沉澱後團結爭勝選

郭柯王三人今天同框，讓藍營更加陷入分裂危機，先前黨副主席郝龍斌與鴻海集團創辦人郭台銘碰面，力促吳郭會，但至今未有任何動靜，郭幕僚上午稱未接到黨中央進一步通知，郝龍斌下午向郭王再次喊話，呼籲郭王沉澱，團結一致爭取明年勝選。

◎白鹿颱風陸警發布 嚴防豪大雨

氣象局今（23）日下午發布輕颱白鹿陸上颱風警報，警戒區域含臺東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東地區。氣象局簡任技正伍婉華表示，明天上午暴風圈碰觸陸地，嘉義以南有大雨、局部豪雨，花東則為豪雨和局部大豪雨，預估颱風中心登陸的地點仍在花蓮以南，即臺東、恆春半島，或從巴士海峽通過。

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(中時電子報)