「騰雲號」復刻版蒸氣火車過去停放在台鐵廢棄倉庫旁。（資料照片）

「騰雲號」復刻版蒸汽火車退場後，空地長滿雜草，家長擔心帶孩子來放電，遇到蛇類。（王文吉攝）

東勢客家文化園區步道旁的座椅、景觀燈幾乎被雜草淹沒。（王文吉攝）

「騰雲號」復刻版蒸汽火車退場後，東勢客家文化園區諾大空地長滿雜草，景象淒涼。（王文吉攝）

「騰雲號」復刻版蒸汽火車日前撤出東勢客家文化園區，諾大空地閒置近4個月，最近帶孩子去放電的張小姐投訴，到處雜草叢生，過往景象面目全非。台中市客委會指出，園區將進行景觀改造工程，預計9月底發包，明年6月底將以全新面貌呈現，雜草則已派員清除。

「騰雲號」復刻版蒸汽火車在2011年進駐營運，行駛間沿途鳴響氣笛，噴灑蒸氣白煙，轟動一時，因委外經營合約到期，廠商在4月底遷移火車及鐵軌。投訴民眾表示，最近帶孩子去客家文化園區，沒有火車可以坐，鐵軌夷為平地，變得很荒涼，感覺像隔了一個世紀一樣。

記者前往查看，發現原本停放火車的地方，一片荒煙漫草，雜草長過成人膝蓋，步道旁的座椅、景觀燈幾乎被雜草淹沒。一名阿嬤說，有人定期來除草，可能最近多雨，草長得特別快。帶小孩來放電的陳小姐說，以前火車行駛時，管理良善，現在變成這樣，很怕遇到蛇。

台中市客委會主委江俊龍表示，為避免蚊蟲滋生及蛇類躲藏，已立即派人除草，並加強周邊環境清潔。目前正進行園區周邊景觀工程規劃，包含增加出入口、自行車道及林木、花圃景觀等整體改造，預算2千餘萬元，預計9月底發包、明年6月底完工，屆時將呈現全新面貌。

(中時 )