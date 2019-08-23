反送中被捕女性香港女警凌辱

香港一名曾因參與反送中抗議活動被捕的年輕女性今日召開記者會，她控訴警方在逮捕她之後對她濫權凌辱，偵訊時要求脫光衣物搜身，並以筆掃向其大腿內側並喝斥「把腿張開」。她的代表律師認為警方此種行為根本不是調查需要，而是刻意凌辱，人權受到嚴重侵害。警方回應稱，如遇不合理對待可向投訴警察課投訴。

據《東網》報導，香港修例風波引發連場衝突，不少示威者被捕。一名曾經被捕及偵訊的女示威者23日在香港議員陳淑莊的陪同下，語帶哽咽地公開被捕後於警署被迫全裸搜身的受辱經過。

記者會上示威者以繪製圖板示意遭脫衣搜身過程。（圖／東網）

這位化名「呂小姐」的女性數星期前參與反修例活動時被捕，她當時受傷送院，留醫數日後被告知已被鎖定控罪，一出院就要上法庭。當醫生批准出院後，原以為被安排上庭，但卻被直送鄰近警署，在警署內被女警要求入房，並喝令她脫下所有衣物包括內衣褲，她詢問原因時，女警答稱：「你犯法就有權除去你衣物搜身」。她在驚慌下只能聽從，整個「裸搜」歷時15至30分鐘。

佩戴墨鏡及口罩現身的呂小姐語帶哽咽地表示，脫衣後曾以雙手遮掩重要部位，遭女警以筆打手，同時又被女警以筆多次掃向其大腿內側，喝令「把腳張開！」而且在裸搜過程中發現同房另一女警以「很享受的眼光看著我被羞辱，上下打量我」，令她十分難受。她還指控稱，入房檢查前門外走廊僅有一名男警，完成裸搜後竟見到約10名男警於走廊外聊天，令她更為尷尬。事後心中非常抑鬱，「出門都怕見到警察！」

呂小姐代表律師質疑，警方涉嫌不合理對待事主，懷疑警方「裸搜」事主的目的為了凌辱，而非調查需要。呂小姐也認為，被捕後失去應有的人權及對女性的尊重。

報導說，香港警方在記者會上回應此事件時表示，警方搜身行動時有其必要及考慮因素，設有嚴格指引，只會安排同一性別的警員在場，呼籲事主如認為遇到不合理情況，可向投訴警察課投訴以釐清事實。

呂小姐當場公開涉事女警的警員編號，其代表律師陳惠源指律師團隊好大機會向投訴警察課投訴此事，同時認真考慮此事會否涉及刑事檢控，目前已鎖定兩名女警的身份。協助召開記者會的陳淑莊議員則稱，警方於合理懷疑下確可對事主搜身，需根據嚴謹指引進行。事主所涉控罪不涉毒品或違禁品，而警方安排事主由原本上庭改往警署搜身屬不需要及不合邏輯，質疑搜身程序是有人將凌辱「合理化」。

(中時電子報)