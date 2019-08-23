新北五股貿商社區昨23日開設高齡者卡通造型學習成果展，數十位90幾歲高齡長者，在卡通導演黃鈞老師6個月指導下，繪出時下最可愛的卡通人物，社區理事長黃寧秋表示，高齡者常有視力不佳，手腳發抖無力等問題，今天能從直線到圓，甚至著色成品，值得鼓勵。

五股商貿社區昨舉辦社區高齡者「卡通造型繪畫學習成果展」，會場中步履蹣跚的高齡學員，紛紛拍手開心歡迎老師到來。課程中，他們握著手中的筆慢慢畫出比例線，描繪出卡通人物。

黃寧秋指出，社區裡有很多活動，卡通繪畫課特別受歡迎，爺爺奶奶畫圖除開心學習以外，最開心是可將卡通人物和孫子一起分享，最重要是手腦共用，避免失智症。

教導繪圖的黃鈞老師說，第一次教到卡通繪畫班學員年齡80歲以上，教學步調上會比平常繪畫班的般緩慢許多，在課堂中看到爺爺奶奶，用左手扶著顫抖的右手畫畫辛苦作畫，讓他很感動。

黃寧秋表示，老師很客氣不願意收學費，但是學員都很感謝老師，成果展特地一人出一到菜，甚至有位92幾歲的老爺爺，親自去菜園摘採茄子下廚給老師吃，感念老師的用心教導。

(中時 )