第一線服務鄉民的里長甚為辛苦，新北市政府昨日特於新莊舉行「108年特優里長及績優民政人員表揚大會」表揚特優里長和民政人員為地方長期奉獻，由新北市長侯友宜親自致贈獎牌，感謝地方服務人士，122位特優里長中，最年輕里長36歲許政鎧、最資深里長75歲陳金乾都耕耘鄉里有功獲贈獎章。

新北市侯友宜長身穿西裝，語帶感謝說：「各位辛苦了！」他表示，新北市幅員廣大，人口居全國之冠，感謝1032位里長、民政人員對各項政策的協助推動，從燈亮、路平、抓漏、環境衛生等各種疑難雜症都依賴各里長。

36歲永和區永樂里許政鎧是新北特優里長中最年輕里長，首創與里民共同發行「永樂里民報」季刊，為社區挹注新活力；他表示，未來里內將打造一間兒童課後遊樂所，讓小朋友在放學後有可以安心寫作業的地方。

75歲新莊區國泰里長陳金乾是里長資深代表，已當選6屆，他表示，兒子、孫子常常為民服務的阿公，家人都希望他可以退休好好休息，但是他說：「要做到做不動那天。」表示，里長就是24小時為民服務，服務21年仍樂在其中

民政局長柯慶忠補充，2011年起已表揚910名特優里長、350名績優民政人員；局內近設立臉書粉專、Line等通訊群組，以期更快速接收地方建議事項。

(中時 )