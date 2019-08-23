洋將「831」大限將近，昨日Lamigo桃猿補進新洋投多猛，等於中信兄弟、富邦悍將、Lamigo桃猿三隊陣中都有4名洋將，統一獅總教練劉育辰則提早表示，目前就是3名洋投瑞安、羅里奇、亞力克拚戰到最後。

劉育辰表示，其實球團都有接觸國外選手，也有洋將願意要來，不過因為卡在工作證問題，擔心趕不上831只好作罷，也成為四隊中最早確定洋將名單的球隊。

目前中信兄弟萊福力、赫猛和紐維拉在一軍表現穩定，具大聯盟資歷的左投布瑞特在二軍出賽3場，自責分率2.12表現不錯；富邦悍將現有羅力、伍鐸、包林傑在一軍，明日由伍鐸先發被認為是他的期末考，二軍待命的班華德來台也一段時間，總教練陳連宏表示會在本周做出最終決定；而Lamigo桃猿尼克斯與李茲表現穩定，冠猛則投得有些掙扎，昨日抵台的多猛備受期待，是否要換將的是三隊共有的困擾。

目前獅隊3名洋投成績不算理想，去年曾投出無安打比賽的瑞安，本季至今成績4勝6敗、自責分率5.28；去年投出12勝表現的羅里奇，賽前也僅有4勝4敗、自責分率3.57；而本季剛加入的亞力克更是一勝難求，10場出賽吞下4敗，自責分率4.61。

(中時電子報)