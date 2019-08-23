輕颱「白鹿」來勢洶洶，23日清晨發布海警後，墾丁海邊依規定插紅旗、拉封鎖線，禁止任何人進入，遊客只好站在紅線外「望海止渴」。（謝佳潾攝）

輕颱「白鹿」來勢洶洶，23日清晨發布海警後，墾丁海邊依規定插紅旗、拉封鎖線，禁止任何人進入，遊客只好站在紅線外「望海止渴」。（謝佳潾攝）

輕颱「白鹿」來勢洶洶，中央氣象局預估24日下午從恆春半島登陸，23日清晨發布海警後，雖無風無浪大晴天，但墾丁海邊還是依規定插紅旗、拉封鎖線，禁止任何人進入，遊客只好站在紅線外「望海止渴」，部分民宿業者稱退房率近4成，而飯店則說影響不大。

「好可惜啊！」從彰化帶小孩到墾丁玩的陳先生說，小朋友沒來過墾丁，很期待這次的3天2夜行，但無奈颱風海警發布根本無法下水，雖然無風無浪又大太陽，但也只能與女兒站在岸上拍照留念，24日一早就要回家了。

民宿業者指出，「白鹿」來勢洶洶，許多房客都退房了，約有4成多，有些則是延期，大家都怕颱風影響旅程，不敢大意。飯店業者則稱，房客打電話來多是問天氣狀況，而因天氣真的還不錯，所以延期或取消房間的不多，只有零星幾間。

海巡署南部分署表示，已先期由轄屬各岸巡隊進行各項防颱及救生裝備整備，將視各縣（市）主管機關發布禁制公告後於岸際拉設封鎖線，依災害防救法執行觀浪勸離勤務、防止民眾進入，提醒民眾在禁制公告期間，若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

屏縣府指出，因應「白鹿」颱風影響，24日東港至小琉球、鹽埔至小琉球、大鵬灣至小琉球、及後壁湖至蘭嶼綠島等航線全部停航。

(中時 )