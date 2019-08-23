City Super營運長劉朝雄、逸農農產總經理李泰延、農糧署東區分署長陳昌岑、龍鳳甲合作社理事主席龔文俊、花蓮縣肉品運銷合作社理事主席龔玫菱等人力推花蓮農產品。（縣府提供）

中秋佳節將至，City Super結合花蓮在地優良農、畜產品，今天下午在板橋大遠百City Super舉行花蓮物產展，展期維持10天(8月23日至9月1日)。花蓮縣長徐榛蔚行銷花蓮優質農特產品，並特別到場教消費選購文旦「訣竅」，也請消費者大力選購花蓮在地生產的優質農產。

徐榛蔚說，花蓮有機無毒的優質農特產品享譽國際，品質高貴價格親民，包括文旦柚、丹蔘、當歸及百合都是有益人體健康的食材，在遠東百貨City Super市場展售，不僅讓北部鄉親就近採買花蓮農產，更能擦亮遠東百貨金字招牌，創造農友、消費者、商場三贏局面。

徐榛蔚現場傳授消費者挑選文旦柚的訣竅，包括文旦下寬上尖、表皮光滑及沉重手感，就能挑出果肉多汁飽滿的文旦柚，也歡迎全國消費者購買花蓮的文旦柚，以行動支持農友鄉親。

花蓮物產展品項豐富，配合108年剛出爐的部分花蓮百大伴手禮品，以及限量供應的金牌獎與優良獎蜜香紅茶禮盒，現場亦有供應有機生鮮蔬菜、國宴百合、新鮮當歸、丹蔘、有機米、雜糧、哇好柚、優質肉品等提供眾多優質農、畜產品。

City Super 與蓮貞豚品牌聯名推出限量獨賣的剝皮辣椒香腸，民眾於8月23日至9月1日展期間，任選兩件蓮貞豚肉品贈送限量豬公主L夾，滿五件則贈送保冷袋一只，數量有限送完為止！讓都會區民眾可以就近至City Super超市購買花蓮優質好物的生鮮商品與應景的伴手禮品。

縣府農業處長羅文龍表示，花蓮孕育生產豐富的有機及優質農特產品，每週在台北市希望廣場及花博市集的花蓮農產品總是供不應求，為了讓都會區民眾更能方便享用花蓮優質農產品及伴手禮，感謝遠東都會百貨公司及逸農農產有限公司特別企劃City Super超市花蓮產品展售，歡迎民眾前往選購。

(中時 )