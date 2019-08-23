北港鎮「礫間接觸曝氣氧化廠」地下觀察廊寓教於樂。（張朝欣攝）

北港鎮「礫間接觸曝氣氧化廠」利用生態工法，每天可淨化1萬噸北港住戶汙水與雨水，並取得環境教育認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育廠，其地下觀察廊更是充滿特色，廠方23日表示目前已開放參訪，讓民眾了解汙水處理對生態環保的重要性。

北港「礫間接觸曝氣氧化廠」位於文仁路媽祖大橋西側，佔地約1公頃，主要截取北港鎮都市計畫區內的汙水與雨水，採用天然的礫間接觸曝氣氧化工法，藉由取自大自然河川的礫石配合曝氣，讓微生物淨化有機汙染物。

縣水利處承辦人員曾厚榮表示，今年6月本廠取得環境教育廠址認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育廠，廠區特別規畫1處觀察廊，民眾可走入地下透過汙水玻璃櫥窗、礫間模型、微生物觀察設備，了解汙水如何藉由曝氣加以淨化。

曾厚榮說，「礫間接觸曝氣氧化廠」可視為簡易型的生態汙水處理廠，經處理過的放流水可做為廠區植栽澆灌用水、消防用水與放流北港溪，成為大自然水循環的一部分，落實環教8大領域的「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」目標。

廠區除了具備汙水處理與環境教育功能，部份空間已規劃為籃球場、溜冰場、槌球場、兒童遊樂區等休憩體健設施，以及充滿草地綠樹的運動公園，待工程完工後可供民眾休憩運動，成為具有環教性質的多功能活動場域。

(中時 )