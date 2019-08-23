台中市府勞工局鼓勵民眾以實際行動支持視障按摩，透過支持與肯定，視障按摩師將有機會靠自己雙手展現工作能力，自給自足。（盧金足攝）

為提升視障按摩經營競爭力，台中市政府勞工局首創「視障按摩據點評鑑機制」，將評鑑優良視障按摩據點公佈台中市視障按摩服務網方便民眾搜尋，23日至10月31日辦理「視障摩法師按摩集好禮」視障按摩行銷活動，單次消費滿200元(含)以上得1點，集滿10點可抽3C、家電等好禮，歡迎相挺優良視障按摩據點。

勞工局今日在台灣大道市政大樓文心樓宣傳，安排專業視障按摩師教導按摩伸展，讓民眾無論在家或在辦公室，都可搭配簡單伸展及簡易穴道按摩舒緩身心。

勞工局長吳威志表示，今年的行銷活動一改往年刮刮卡活動，改以單次消費滿200元(含)以上可獲1點，若單筆400元可獲2點，以此類推，只要集滿10點並填寫相關資料就可投入店家收集箱，參加抽好禮活動。

今年勞工局特別加碼獎項，提供多項流行實用的3C產品與家電用品，希望吸引不同族群及年齡層消費者到台中消費。

吳威志邀請民眾以實際行動支持視障按摩，透過大家的支持與肯定，視障按摩師將有機會靠自己雙手展現工作能力，自給自足。

市府指出，勞工局領先全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，依照視障按摩據點的環境、設備、清潔和服務創新等10大面向進行評分，讓視障按摩業者自我檢視，改善經營模式並提升競爭力。

(中時 )