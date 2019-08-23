桃園市未進入警戒範圍 24日正常上班上課 18:202019/08/23 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市尚未進入白鹿颱風陸上警戒範圍，明（24）日照常上班及上課，市府會持續觀察颱風動態。 (中時 ) #上課 #颱風 #上班 #桃園市 #範圍 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門棒球邀請賽開打 LamiGirls跨海熱舞助陣 17:192019/08/19 生活 太武盃青棒賽 11支勁旅競技 04:102019/08/20 地方新聞 桃園砸兩千萬 強化防救災能力 04:102019/08/22 產業．科技 桃園市議員歐炳辰 圖利廠商判刑6年定讞須入獄 16:422019/08/22 社會 桃園啟動國際醫療觀光聯盟 17:312019/08/22 財經 歐炳辰判刑定讞丟工作 觀音區議員將補選 17:522019/08/22 政治 桃園交通寧靜區見效 擴及19校 04:102019/08/23 地方新聞 桃第四選區掀起看板戰和小型聚會戰 08:342019/08/23 政治 桃產總批桃市勞檢未到位 勞動部：再做相關瞭解 12:212019/08/23 生活 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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