三民二分局進行交通大執法，保障用路人安全。（柯宗緯翻攝）

有鑑於高雄市交通事故提升，造成民眾生命、財產損失，三民二警分析108年1至6月交通事故發生原因，主要因素有「闖紅燈及紅燈右轉」、「機車未依規定兩段式左轉」、「未依速限行駛」、「逆向行駛」等，近日配合全市展開大執法。

為有效防制交通事故，促使民眾遵守交通規則，三民二分局配合全市同步大執法，針對闖紅燈、轉彎未依規定、超速、違停等重點違規項目加強取締。

為了民眾的交通安全，以及用路人行車的路權空間，不惜在艷陽高照下辛勞值勤，針對轄內九如路、民族路、大順路、建工路、鼎中路等易肇事路段路口加強取締交通違規，確保民眾行車安全、降低交通事故發生。

三民二分局交通組組長劉易鑫呼籲大眾行車時應減速慢行，勿闖紅燈，機車應依照標誌、標線指示兩段式左轉，才能減少交通事故的發生。三民二警交通執法不停歇，民眾交通規則要遵守，市民朋友們每日快樂出門、平安回家，是全體同仁共同努力的目標。

(中時 )