根據中央氣象局報導，臺灣東半部地區最受白鹿颱風影響，稍早於23日17時30分發布豪雨特報。明(24)日臺東縣、花蓮縣、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、臺中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；臺南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

據氣象局指出，白鹿行進速度很快，時速達24公里，預估暴風圈明天上午會碰觸台灣陸地，明天整天是颱風影響台灣最明顯的時候，全台都會降雨，大雨或豪雨主要在嘉義以南及花東地區，尤其花東可能有豪雨等級以上降雨，25日颱風漸遠離，南部仍會有陣雨或雷雨。

氣象局預測颱風期間總雨量，以台東山區最多，上看700毫米，花蓮及台東平地，總雨量也上看600毫米。降雨主要集中在南部及東南部，山區總雨量部分，台東400至700毫米，其次是花蓮400至600毫米、屏東300至500毫米、高雄200至400毫米、嘉義及台南都是150至250毫米。

(中時電子報)