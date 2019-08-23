英國駐香港總領事館職員鄭文傑8日入境深圳後遭中共當局行政拘留，大陸官媒「環球時報」昨天報導，鄭文傑是因「涉及賣淫嫖娼」被捕。他的家屬今天駁斥捏造的罪名。

鄭文傑（Simon Cheng）8日訪問完深圳準備搭乘高鐵返回香港時，在通關前向女友發送簡訊後，便失去蹤跡。北京21日證實，鄭文傑因違反「治安管理處罰法」被深圳警方處以15天行政拘留，但拒絕說明罪名。

環球時報昨天引述深圳羅湖警方報導，鄭文傑因涉及「賣淫嫖娼」遭到拘留。按照法規，罰則為10日以上15日以下拘留，可並處人民幣5000元以下罰款。

鄭文傑家屬經營的臉書（Facebook）帳號今天發文駁斥報導，寫道：「賣淫嫖娼是捏造的罪名。所有人都應該會認為這是個笑話。」

鄭文傑的家屬表示，他們已在深圳雇請一名律師，但律師至今未能找到鄭文傑，也未和他通過話。法新社向深圳警方尋求置評，並未獲得回應。

近年「賣淫嫖娼」是大陸官方拘留、誘捕異議人士及自由派「公知」時經常出現的罪名，使得「被嫖娼」成為譏諷大陸官方拘押異議者的慣用詞。如今中方聲稱鄭文傑「涉及賣淫嫖娼」，恐將引起廣泛質疑。

環球時報還特別針對外界質疑，鄭文傑被拘留後為何警方未通報家屬，向警方尋求解釋。羅湖警方回應，鄭文傑本人在案發後「提出請求」，警方才依據請求未對其「違法行為」通報家屬。

(中時電子報)