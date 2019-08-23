陳姓婦人借住女兒家，外出洗頭後，卻忘了怎麼走回去，員警帶著她挨家挨戶詢問，終於找到她女兒，下樓將她帶回去。（黃國峰翻攝）

76歲陳姓婦人，離開女兒住處，到附近洗頭髮，洗完頭髮後卻忘記女兒家在哪裡？頓時不知如何是好，路人察覺有異，幫忙報警協助，中市警局第四分局春社派出所員警，遂陪著她挨家挨戶詢問，幸好有人認識她女兒，順利將她送回女兒身邊。

日前上午9點多，陳婦走進某社區東張西望，並露出茫然的神情，住戶發現詢問發現她並非該社區住戶，於是報警協助，春社所員警李翊瑋、劉美秀到場詢問其姓名住所，陳婦背得出自己的身分證號、姓名地址，唯獨沒記女兒電話，表示是南下找女兒，暫時住在女兒家，因為早上出門到附近洗頭髮，洗完頭就忘記自己是怎麼走過來的，只記得女兒住保安五街、某棟大樓10樓，加上忘記帶手機，所以無法聯絡家人。

員警於是帶著她沿保安五街找尋有10樓以上社區，並拿著其女兒照片，挨家挨戶詢問，幸好問到熱心民眾認識陳婦的女兒，通知其女兒。其女兒得知原委，非常感激員警的幫忙，頻頻說「辛苦你們了，真的很感激」。

春社派出所長江松泳表示，提醒民眾若家中有年邁或易走失長者，可多多善用識別手環、衣物繡上聯絡電話等，方便聯絡家屬，以便於走失時能有助於快速找到回家的路。

(中時 )