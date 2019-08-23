司法院大法官年改釋憲結果出爐，除「再任私校條文」違憲，其餘關鍵條文宣告合憲。立法院民進黨團書記長李俊俋肯定大法官釋憲認定年改法案的合憲性，對於國家在公益必要時得變動法規，以維護退撫基金之存續做出正面解釋，「年金改革法案並未違反信賴保護原則。」

李俊俋指出，政府年金制度政策最大目標在於確保國民老年生活不虞匱乏。也因此，維持各年金制度永續、延長基金壽命，讓國民退休生活無虞，絕對是首要的社會安全課題。大法官釋憲案確認年金永續發展的正當性與必要性。

他表示，因為高齡化及少子化的趨勢，所得替代率過高、請領年齡太早、平均餘命延長等現象也造成退撫基金如冬季水庫般進少出多，在此狀況下基金必然枯竭，採取確定給付制的年金制度正面臨龐大財務壓力，因此必須進行年金改革修法，逐漸把水庫的破洞補起來，才能永久實現年金制度存在的價值。此次大法官釋憲案認定多項法令合憲，等同肯定年金改革的正當性與必要性。

李俊俋說，本次釋憲案最主要法律爭議點在於，年金改革修法是否違反「信賴保護原則」？與公益性之間的關係為何？此次大法官釋憲認定，年改相關法案無涉法律不溯及既往原則，與信賴保護原則、比例原則尚無違背；過往釋字717、525、472號解釋中都曾完整闡釋了信賴保護原則。

李俊俋表示，年改上路一年以來，根據銓敘部、教育部與退輔會的最新統計資料顯示，光2018下半年，公務人員年改節省60.74億元，教職人員節省76億元，軍職人員也節省4億元，近140億元都會全數編入明年度退撫基金預算，用來撥付挹注退撫基金。

他強調，維持退撫基金的財務永續，更確保基金的永續經營，顧及代際正義，這是執政團隊推動年金改革必須扛起的責任。

李俊俋同時提醒，目前15位大法官其中僅有7位是蔡英文總統提名，國民黨不要想藉由大法官的人數來做文章，社會也不會認同少數在野黨人士為了選舉考量恣意煽動軍公教與政府對立的行為。

(中時 )