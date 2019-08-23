針對軍、公、教3起釋憲案，大法官宣告「部分違憲」，在雙薪肥貓部分認定有違平等權，對此，國民黨表達深感遺憾，大法官在多數條文並未採納立委聲請釋憲的相關主張而認定合憲，令人有「為德不卒」之感；未來將持續協助相關團體，尋求所有能保障其權益的方式與手段，盼公理正義終有完全喚回的一天。

國民黨認為，民進黨政府的年金改革倉促且粗暴，明顯違反憲法所保障的法律不溯及既往、信賴保護原則及比例原則，引起社會普遍不滿，但大法官會議的釋憲結果，讓多數備受傷害的軍公教人員失望，也難以服氣。

至於大法官會議認定些許條文違憲，以及要求相關機關進行適當調整的部份，國民黨呼籲民進黨政府應依據大法官解釋意旨，儘速啟動相關法令與措施的修正，恢復相關人員因違憲法律導致受損的權益，同時，對於受損的權益應提出補償，呼籲民進黨政府，切勿再重演去年規避公投結果的小動作，硬拗釋憲結果，製造社會更大的動盪與紛亂。

此外，針對各項年金改革，國民黨一貫堅持的立場為：

一、本黨支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。民進黨政府以違反信賴利益與法律不溯既往原則，一意孤行並預設立場，完全無視退休軍公教警消人員權益的方式進行粗暴獨裁的所謂「改革」，本黨強烈反對。

二、政府應好好拚經濟，提高經濟成長率及競爭力，而不是捨本逐末，只顧著拚政治鬥爭。如果民進黨能把經濟發展與社會和諧放在執政最優先的項目，軍公教警消勞自然不必為退休年金傷神。

三、公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政者必須窮盡一切辦法以提高投資績效。如果投資績效有效提升，不但四大基金不致會有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。

四、明年若本黨有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員能在退休之後維持有尊嚴、衣食無缺的生活，這是國家對於公教軍警消同仁應該有的誠意與保證，也是本黨堅持的目標。

(中時 )