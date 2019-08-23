微型展發燒，郭元益聯手日本超人氣微縮小物名師「田中智」，打造全世界最小的台灣糕餅微縮模型，從層層酥皮到內餡，每顆都栩栩如生，視覺美味感十足！此外還有由設計師聶永真與服裝設計師詹朴操刀的「伴點時光」、「小行星」伴手禮盒、可愛的喔熊月餅，也化身尺寸僅1/12比例的精緻展品，從餅到餅盒、伴手提袋，迷你卻不放過任何擬真細節，熟悉餅食瞬間成為可愛指尖上小物，一座座迷你微縮世界述說郭元益傳承百年的在地故事，也打開中秋月餅美學風潮。

《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》展期從8月23日至9月1日止，於台北市誠品信義店3樓Forum邀請民眾免費看展，展覽結束後也將移至郭元益士林糕餅博物館，期望未來長期提供國內外觀光客感受台灣糕餅之美。

郭元益糕餅師傅親自示範糕點手工製作過程。（圖／邱映慈攝影）

展覽期間提供伴手禮現場購買，郭元益與誠品信義店也聯合企畫一系列DIY活動，由郭元益糕餅師傅親自示範「迷你鳳梨奶黃酥、迷你冰沙餡餅、迷你金沙蛋黃酥」手工製作，課程甫開放即全部秒殺，同步在誠品信義店TEA ROOM也特別推出期間限定的郭元益下午茶，期望讓民眾看的到、玩的到、做的到、吃的到，趁暑假尾聲充分體驗微縮美食的設計魅力。

誠品信義店TEA ROOM推出期間限定的郭元益下午茶。（圖／邱映慈攝影）

這是田中智首度來到台灣策展，《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》最重要的是必須融入對台灣百年糕餅的理解，與不同當代設計的火花，迷你鳳梨奶黃酥微縮模型的英式花園場景概念，再次融合品牌代言人鳳小岳的中西文化元素。伴點時光微縮模型在老宅中運用幾何彩色玻璃花窗與茶具，台式老屋融入日本大正時期浪漫的和洋風，構化設計師聶永真在吃餅配茶時光獨處看書的美好生活想望。小行星2067微縮模型是座會旋轉的太空站，從1867在士林溪流旁洗綠豆傳承至今的郭元益百年冰沙餡餅，經由服裝設計師詹朴APUJAN打造成18種糕餅圖騰的小行星，田中智選擇以登陸月球及太空旅行元素呈現穿越古今時空的糕餅未來想像。

右：田中智選擇以登陸月球及太空旅行元素呈現穿越古今時空的糕餅未來想像。左：老宅中運用幾何彩色玻璃花窗與茶具。（圖／邱映慈攝影）

不僅如此，《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》展出作品還有交通部光觀光局超人氣的「喔熊奔月」，20來顆台灣茶與巧克力口味的可愛喔熊肖像月餅，顆顆五官鮮明，化做黑白棋趣味十足，整個棋盤捧起比掌心還小，可愛五官鮮明，維妙維肖。郭元益金獎鳳梨酥僅裝盤盛放指尖，搭配台灣茶讓人食指大動。堆疊的蛋黃酥微縮模型，鹹香蛋黃搭配豆沙內餡層次豐富，光用看的就讓人食慾大開。為了滿足看展民眾拍照需求，展覽特別規劃兩組互動式微縮模型，讓民眾發揮想像力，充分與每顆僅3mm的袖珍版迷你鳳梨奶黃酥、小行星2067、伴點時光，以及蛋黃酥、鳳梨酥、喔熊月餅拍照互動，展覽期間只要與微縮作品合照，上傳照片至個人Instagram並加入hashtag「#郭元益、#幸福微光微縮模型展」，就有機會中大獎。

現場展出精緻的微型糕點。（圖／品牌提供）

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✔️獎品內容 ｜ 郭元益迷你鳳梨奶黃酥16入*1盒

✔️公佈時間 ｜ 2019/9/4

(中時電子報)