台中市政府衛生局23日於北區一中街水利大樓前廣場，舉行「青春拒毒迎向幸福」反毒記者會，因新興毒品偽裝推陳出新，偽裝零食、奶茶、咖啡包等出現日常生活，現場教導「拒毒8招」，包括堅持拒毒法、告知理由法、自我解嘲法、遠離現場法、友誼勸服法、轉移話題法、反說服法及反激將法讓年輕人遠離毒品。

反毒記者會，台中市副市長陳子敬、立法委員沈智慧、衛生局副局長張瑞麟，市議員陳文政、陳政顯、冉齡軒派代表出席、透過震撼的鼓陣表演、表達堅定的反毒決心。台中市副市長陳子敬說，有些毒品透過糖果或飲料包裝不易察覺，青少年一時好奇受到毒品殘害，毒品防制從教育開始，「拒毒8招」勇拒毒品誘惑。

立委沈智慧說，反毒不只警政機關、衛生單位、學校、家長的事，「人人來防毒、檢舉毒品」，希望大家支持她，給她力量，讓她在2020年順利當選立委，提「反毒立法」。現場結合拒賄選、反貪汙等議題，安排活潑小遊戲，共同傳達「富市台中、新好生活、陽光政治、清廉城市」理念。

(中時 )