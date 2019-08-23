「雲朗月餅禮盒」，有滷肉蛋黃等4種口味，揪團大宗訂購享78折起優惠。（柯宗緯攝）

「雲朗月餅禮盒」，有滷肉蛋黃等4種口味，揪團大宗訂購享78折起優惠。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店響應政府「擴大國旅秋冬旅遊住房優惠」活動，9月1日起周日到周五入住，凡國人自由行旅客透過官網訂房，每房由交通部觀光局補助1000元，另也推出「秋蟹一泊二食饗宴」住房專案。另外「雲朗月餅禮盒」，有滷肉蛋黃等4種口味，揪團大宗訂購享78折起優惠。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，獎助期間從9月1日到補助金額完畢為止，所有房型與住房專案都適用，但周六、中秋節與國慶日連續假期不適用。入秋是吃蟹的好時機，翰品酒店趁機也推出「秋蟹一泊二食饗宴」住房專案，挑選肥美的紅蟳作成薑蔥粉絲煲，蟹油炸過加入蔥、老薑與蒜末及冬粉等燜炒收汁，肥美蟹肉讓人意猶未盡。搭配飯店港都茶樓餐廳的美味港飲點心，分量十分足夠。

高雄翰品酒店今年中秋節推出雲朗月餅禮盒，每盒820元(四入)，口味有滷肉蛋黃、棗泥松子、豆沙蛋黃、豆沙栗子四種。今年月餅禮盒包裝著重多功能設計，兼具環保及美觀。外盒設計使用可循環再利用的馬口鐵材質，讓質感和耐用度加倍，食用完也能成為實用收納盒。

雲朗月餅禮盒四粒裝定價820元，滿十盒95折優惠，滿30盒9折優惠，滿60盒85折優惠，滿100盒可享78折優惠折扣。訂購十盒以上即可提供免費宅配服務。訂購日起三至五個工作日開始接受取貨或配送，詳情可洽飯店官網或電07-5213899。

(中時 )