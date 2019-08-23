內政部役政署、台南市政府民政局及麻豆區公所舉辦「替代役役男關懷社區長者暨台南市宗教優質化宣導活動」，正在服役的藝人林柏昇（KID）（左一）賣力主持活動。（劉秀芬翻攝）

內政部推動替代役男從事公益服務，23日於台南麻豆區良皇宮－中興興農活動中心舉辦活動，宣導宗教優質化並關懷社區長者，替代役公益大使團帶來熱鬧的特技及舞蹈、神乎其技的魔幻表演，由正在服役的藝人林柏昇（KID）賣力主持，與台下的長者、小朋友熱鬧互動，歡笑聲不斷。

另外，配合推展優質宗教文化活動，活動亦邀請到目前服役於民政局宗教禮俗科的專業布袋戲演師郭建甫，演出《土地公看熱鬧》，同時宣導廟會鞭炮、燒金等環保空汙等議題，社區長者看得津津有味。

一同參與活動的民政局長顏振標表示，這是全國首創藝術結合推動宗教優質化的公益宣導活動，不但關懷弱勢民眾及長者，同時將役男表演活力注入社會各個角落。

除關注傳統技藝及宗教優質化宣導外，民政局也向參加民眾呼籲，台南市目前已經有19例本土型登革熱病例，為保障自身及社區健康，每天利用時間自我檢查清理家園，務必落實「巡、倒、清、刷」，鄰里大家一起動起來，才能遠離登革熱威脅。

(中時 )