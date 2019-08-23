台北市警察局23日公布9名分局長及其他6名兩線四星警官職缺異動，此次調整的官警共計15人，包括：

市警局保安科專員沈能成、北市交通警察大隊副大隊長蔡煉勇、北市捷運警察隊隊長張耀仁、中山分局副分局長黃志成、

信義分局副分局長陳永華、中正一分局副分局長吳宜蓉、士林分局副分局長張久宜、文山第二分局副分局長楊坤明、文山一副分局長陳孟欣、北投分局副分局長江勛貴、市警局後勤科專員林至聰、萬華分局副分局長邱能助、松山分局副分局長黃煥宜、大同分局副分局長李兆欣、內湖分局副分局長林本泓。

(中時 )

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