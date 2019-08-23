北市警調整15副分局長、隊長異動 18:422019/08/23 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市警察局。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警察局23日公布9名分局長及其他6名兩線四星警官職缺異動，此次調整的官警共計15人，包括： 市警局保安科專員沈能成、北市交通警察大隊副大隊長蔡煉勇、北市捷運警察隊隊長張耀仁、中山分局副分局長黃志成、 信義分局副分局長陳永華、中正一分局副分局長吳宜蓉、士林分局副分局長張久宜、文山第二分局副分局長楊坤明、文山一副分局長陳孟欣、北投分局副分局長江勛貴、市警局後勤科專員林至聰、萬華分局副分局長邱能助、松山分局副分局長黃煥宜、大同分局副分局長李兆欣、內湖分局副分局長林本泓。 (中時 ) #分局長 #副分局長 #局長 #分局 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 環狀線通車前 侯Sir帶你嘗鮮 04:102019/08/20 地方新聞 跨刀為《第九分局》寫歌 頑童瘦子飛美混音 04:102019/08/20 娛樂新聞 台東市車禍傷亡人數攀升 縣警將大執法 10:172019/08/20 社會 台中市府接待國際漫畫大師鬧笑話 新聞局長致歉 10:482019/08/20 生活 新店警結合地方臉書社團 舉辦小小警察體驗營 15:252019/08/20 社會 喜憨兒攜手幾米 衝秋節禮盒業績 04:102019/08/21 地方新聞 赫拉克羅斯降臨新北 10月3日瘋抓寶 04:102019/08/22 藝文副刊 太陽花學運驅離挨告 2分局長無罪 12:132019/08/23 社會 萌娃遊警分局 警教「叫、掙脫、跑」掙脫術 13:562019/08/23 生活 三民二分局交通大執法 保障用路人安全 18:212019/08/23 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 萬象 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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