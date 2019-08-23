行政院23日召開記者會回應年改釋憲案，行政院發言人Kolas Yotaka在會上向軍公教人員致上最高的歉意。（杜宜諳攝）

司法院釋字第781、782、783號解釋認為，軍公教人員退休後就任或再任私校職停領退俸規定違憲。行政院今天下午舉行記者會，除了重申年改的必要性，也對軍公教表達致高的歉意、敬意，並感謝軍公教體諒，對於原「雙薪肥貓」條款失效，政院除表達將遵照大法官解釋修法，也認為，該名詞讓1169名軍公教人員受委屈，今後相關用詞應遵照大法官解釋。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，大法官的解釋代表接受年改的法理主張沒有違憲，不違背信賴保護原則、也不違背憲法保護財產權、且代表大法官認為基於公共利益年改有其必要性 ，政院對考試院、立法院、行政院相關部會推動年改人員表示感謝，更要向軍公教朋友表達致高的歉意及敬意，並感謝軍公教體諒。

對於大法官認為退休軍公教再任私校停俸的「雙薪肥貓」條款違憲失效，政務委員林萬億表示，會針對被認定違憲條款進行配套修法，由於要清點人員及數額，還需要一段時間，但初步了解，受影響軍公教總數有1169人。

而對於大法官會議認為軍公教所支領退休俸、贍養金及遺族所支領之遺屬年金，「得」由行政院會同考試 院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率與財務投資績效及消費者物價指數調整之。大法官會議認為「得」要改為「應」， 林萬億也說，這部分也會尊重大法官意旨進行修正，每年進行檢討。

政務委員羅秉成表示，再任私校停俸條文被認定違憲，過去外界形容這些軍公教人員是「雙薪肥貓」，但大法官會議宣布違憲無效，認為這是工作對價所得，被稱雙薪肥貓可能會感覺委屈，政院希望未來用詞方面都遵照大法官會議辦理。

(中時 )