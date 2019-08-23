老明玉製香藥材，老師傅現場展示製香相關技術。（吳堂靖攝）

三寶神明用品店二代馬唯庭3年多前，因緣際會接手家中事業。（吳堂靖攝）

台北市「艋舺拼場」23日開跑，活動以艋舺在地的燈籠、製香、佛像、糕點、青草為主題，策畫5大展區，各區結合傳統與新世代工藝，10品牌職人於現場互動展演，激盪出不少火花。

主題展區包含「新生代插畫家角斯角斯x三寶神明的傳統燈籠」、「老明玉製香藥材x Nag.19的陶罐蠟燭」、「唐山佛俱x貓王不討喜的俄羅斯娃娃」、「太和餅舖紅龜粿x菓實日慕斯蛋糕」、「安安青草茶x胭脂氣泡飲」。

「艋舺拼場」位於龍山文創基地B2，由「發現故事」與「孩在 Hi! Kidult」團隊攜手策展，將創作原封不動搬進展場，如結合Q版神明的傳統燈籠、加入甜酒釀的紅龜粿，還有老師傅現場重現製香技術，讓參訪民眾驚呼連連。

三寶神明用品店二代馬唯庭笑說，3年前因為媽媽手受傷，因緣際會接手家中事業，要在燈籠上寫字要考慮字體大小、間距，十分不容易，練習了一年多才寫出滿意的作品，現在不少咖啡店、餐廳也喜歡掛上燈籠，這次非常開心能跟插畫家合作，賦予傳統燈籠新意象。

北市副市長蔡炳坤表示，北市府推動北投、大稻埕、萬華艋舺、城北到城南等五大人文場域，希望從文化特色中，結合傳承與創新的力量，翻轉艋舺的新印象。

「艋舺拼場」系列活動，即日起至25日下午2點至8點於龍山文創基地舉行，現場可體驗和生龜製作、手繪燈籠、塔香DIY等，另可下載蹦世界導覽APP，用多元方式體驗艋舺魅力。

(中時 )