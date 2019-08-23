(20:40更新)火腿結束和西武的系列戰後，緊接著前往大阪迎戰歐力士，王柏融本日擔任第六棒、指定打擊，表現仍相當掙扎，今日再度4支0，連續3場、12打席沒敲安，8月打擊率低至僅1成61，最終歐力士以6比4帶走勝利。

本日兩隊分別派出北浦龍次與山岡泰輔先發，前3局呈現投手戰，雙方都有敲出安打不過皆沒得分，直到4局上半火腿才靠連續安打突破山岡的投球，攻下全場首分；接著大田泰示在5局上半敲出本季第16號全壘打，將比分拉開至2比0領先，接著近藤健介保送、清宮幸太郎敲安，一、三壘有人的情況下輪到王柏融，不過遭山岡的滑球誘惑出棒，揮棒落空遭到三振。

比賽後半段歐力士吹起反攻號角，5局下半福田周平安打讓比數追平成2比2平手；第6局靠2支安打將比分超前，緊接著7局吉田正尚與洋炮羅梅洛「背靠背」開轟打下3分，將領先擴大成6比2。

雖然火腿在9局上半打開一波攻勢，不過仍是無力翻盤，雖然全隊敲出13支安打，不過最終歐力士以6比4帶走勝利，山岡泰輔主投6局被敲9支安打失2分，收下本季第10勝，自責分率3成74；而北浦龍次則吞下敗投。

王柏融10號回歸一軍後打擊狀況低迷，目前31打數僅敲出5支安打，8月打擊率低至僅1成61，更連續3場比賽、12打席沒敲安，打擊率降至2成68是近4個月來新低，狀況令人擔心。

(中時電子報)