輕度颱風白鹿來勢洶洶，中央氣象局23日已發布海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心一級開設，由內政部長徐國勇主持工作會報。（實習記者林柏任翻攝）

輕度颱風白鹿來勢洶洶，中央氣象局23日已發布海上、陸上颱風警報，預估颱風將對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅，中央災害應變中心一級開設，今（23日）下午9時許由內政部長徐國勇主持工作會報，他呼籲，民眾提高警覺，勿觀浪、海釣，「至少要做到人命沒有傷亡」。

徐國勇表示，不敢講說這個颱風不會有什麼災情，但要做到人員沒有傷亡。「我再次強調人命無價」，各單位上緊發條，民眾勿觀浪、勿靠近水域，以免發生危險。

氣象局表示，颱風7級風暴風半徑將於24日上午接觸台灣東南部陸地，影響台灣最劇烈時間為24日整天，東半部及南部地區有發生局部大雨或豪雨的機率，23日入夜後雨勢將逐漸明顯。

氣象局表示，颱風將對台東、恆春半島及屏東構成威脅，台東包含蘭嶼、綠島、恆春半島及屏東地區，應嚴加戒備並防強風豪雨。台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

(中時 )