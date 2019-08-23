3年前輔大性侵案，時任輔大社科院長夏林清不滿台北市議員苗博雅在臉書拍影片，以「串證」、「對證人施壓」、「妨礙司法公正」及「偽造變造證據」等批評她，她提告求償1元並要求苗在臉書道歉，高院維持一審判決，判她敗訴、苗免賠與道歉。可上訴。

高院判決理由是認為，苗的言論是事實陳述且為意見表達，屬對於可受公評之事而為善意評論，難認構成不法侵害行為，因此駁回夏林清的請求。

(中時 )