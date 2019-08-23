苗博雅臉書評論輔大性侵案 夏林清提告求償仍敗訴 18:512019/08/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3年前輔大性侵案，時任輔大社科院長夏林清不滿台北市議員苗博雅在臉書拍影片，以「串證」、「對證人施壓」、「妨礙司法公正」及「偽造變造證據」等批評她，她提告求償1元並要求苗在臉書道歉，高院維持一審判決，判她敗訴、苗免賠與道歉。可上訴。 高院判決理由是認為，苗的言論是事實陳述且為意見表達，屬對於可受公評之事而為善意評論，難認構成不法侵害行為，因此駁回夏林清的請求。 (中時 ) #林清 #臉書 #輔大 #性侵 #敗訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆三浦春馬臉書問建議 網歪樓要減肥 12:532019/08/19 政治 散佈香港假消息 臉書、推特關停近千帳號 10:502019/08/20 兩岸 臉書推特關逾20萬帳號 控假新聞打反送中 12:252019/08/20 國際 新店警結合地方臉書社團 舉辦小小警察體驗營 15:252019/08/20 社會 推特臉書關陸帳號 挨批戳到短處 04:092019/08/21 焦點新聞 臉書推新功能減個人化廣告 用戶可關閉瀏覽追蹤 20:292019/08/21 國際 撒錢！陸官媒經營海外社群帳號 價碼曝光了 10:362019/08/22 國際 究竟誰在監控總統參選人 04:102019/08/23 論壇廣場 臉書Libra遭調查 早期投資者考慮切割 17:542019/08/23 財經 韓國瑜臉書：年革羞辱軍公教 從天而來 18:312019/08/23 政治 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 - 刑案 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 萬象 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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