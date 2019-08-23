遇到這種房東真的是防不勝防，義守大學有名外籍女大生，借住友人租屋處洗澡時，發現浴室的天花板總是掀開，原以為是為了通風，不料她爬上去一看，赫然看到一隻「針孔攝影機」，她嚇得衝回房間，才剛鎖上門，房東就在外面狂敲門，她嚇得不敢說話躲在房裡經過此生最難熬的25分鐘，所幸最後在友人協助下報警，才安全搬離。

PO是名外籍女碩生，她在《Dcard》道出這段可怕經驗，原來原PO在本月17日，到高雄辦事借住朋友的租屋處，「那個房子裡面共有4間小房間，其中1間雅房是房東，另外3間則是我與1男1女。」

原PO表示，她第一天洗澡就發現浴室天花板有一處是空的，原以為那是通風的...但第二天，原PO納悶浴室已經有通風機了，「怎麼還打開天花板？」因此她便把天花板蓋好洗澡。

第三天要洗澡時，原PO又發現天花板被掀起，於是「看看有沒有裝針孔攝影機」，但是仍一無所獲，她表示「因為我洗澡後是另外一個女生和一位男生洗澡，所以我心想可能他們打開通風的。」

直到第四天，原PO回家又發現天花板又打開，她爬到馬桶上去看一看，結果真的就看到針孔攝影機。讓她當下嚇得趕緊躲在房間把自己鎖在裡面。可怕的是沒多久，房東就來狂敲門，被嚇壞的原PO不敢講話、也不敢開門，友人協助報警，她表示「大概25分鐘後我朋友和警察過來，而這段時間房東都在我房間門口守候，」她說，那25分鐘對她來說，「真的很長很長，最後甚至哭到沒力氣。」

事後房東向警察坦承自己裝設針孔攝影機，他辯稱是「水費變貴，想看誰用水最多」，並強調拍到的內容已經被刪除，他還說最近與女友分手，心情不好。不過原PO仍決定提告，並與所有房客全數搬離，她表示「希望台灣的法律可以把事情弄清楚，我們現在都很緊張的，這是在台灣最難忘，最恐怖的回憶。」

自由時報報導，仁武分局大社分駐所表示，21日凌晨有接獲被害人報案，不過當時無人承認，因此當時房東、房客都被帶回調查，葉姓房東在直到最後才承認自己有裝針孔，依妨害秘密罪嫌送辦。

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(中時電子報)