具惠善、安宰賢驚傳3年婚變。(取自安宰賢IG)

具惠善、安宰賢驚爆3年婚變，昔日恩愛夫妻徹底撕破臉，具惠善還悲痛曝光了令人難堪的離婚原因，「當我問他我做錯了什麼？他竟說我沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚」。能將昔日堪稱韓國演藝圈數一數二的漂亮女神逼成這樣，頓時讓安宰賢成為眾人罵的世紀渣男，同時韓國網友更好奇到底性感乳頭是長這樣？

安宰賢因為嫌棄具惠善沒有性感乳頭想離婚，被封為史上最扯離婚理由，也讓「性感乳頭」關鍵字一度登上韓網熱搜冠軍。其中就有韓國網友PO出一張安宰賢泡澡劇照，諷刺寫下「擁有性感乳頭的安宰賢在人生中只受到過兩次關心1結婚2離婚」，令人看了爆笑不已，秒懂安宰賢口中的性感乳頭長怎樣。

針對安宰賢的史上最扯離婚理由「乳頭不性感」，呂文婉日前也在臉書不客氣吐槽：「又不是古代，洞房花燭夜之前，雙方是圓是扁毫無所悉！都結婚3年了，現在才對乳頭有意見？！妳聽得進去嗎……」更以一句話狠狠點出安宰賢真正的離婚原因，「#不愛就是不愛了 #愛的時候連屁都香」。

(中時電子報)