大陸國台辦今天傍晚發佈新聞稿稱，2018年8月5日，在兩岸同胞的共同努力下，在金門鄉親的熱切期盼下，福建向金門供水工程克服重重困難，實現正式通水。大陸國台辦發言人馬曉光今天就金門供水情況應詢表示，通水一年來，大陸供水單位嚴格落實科學調度、保質保量、安全生產、優質服務的要求，目前已向金門安全穩定供水近390萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。

馬曉光表示，在兩岸關係發展史冊上，向金門供水是兩岸同胞情感交融的佳話，是大陸惠台利民政策，造福台灣同胞的生動寫照。展望未來，大陸方面將繼續貫徹習近平總書記以人民為中心的發展理念，克服各種困難和干擾，促進兩岸經濟文化交流，努力推動兩岸應通盡通，持續公布更多承載「兩岸一家親」理念的惠台利民措施，努力為臺灣同胞擴大發展空間，讓更多的臺灣同胞分享大陸發展機遇，實現更快、更好發展。

馬曉光指出，兩岸關係好，臺灣才會好，臺灣民衆的福祉才會更好。大陸將繼續團結廣大臺灣同胞，堅定維護兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決反對和遏制臺獨分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(中時 )