第二屆「潮創客大賽」今（23）日在台北舉行，共有16組創業團隊在900多組海選隊伍中獲得優勝，行政院長張善政受邀出席並表示，創業過程維艱，但對於擁有開創新創事業的立場，一定要堅持不懈，像是宏碁創辦人施振榮，如今已高齡74歲，面對工作仍不忘創業時的堅毅態度與熱情，盼所有創青都能以此做為榜樣。
潮汕商人有東方猶太人之稱，潮商是具有國際影響力且不斷延續的商幫，台灣就有超過 150 萬的潮汕鄉親。中華台灣潮汕同鄉總會繼去年成功舉「2018 第一屆潮創客大賽」後，持續結合海內外潮商商會「國際潮團聯合會」、「國際潮青聯合會」、「加拿大潮商會」之力，為台灣青年創業家開拓㇐條康莊發展的機會。
今年5月起，「中華臺灣潮汕同鄉總會」和「創博匯雙創服務有限公司」進㇐步與國內新創孵化器、創業小聚、新創加速器合作，募集新㇐代的創業青年，共同參與「2019 第二屆潮創客大賽」。
今年的潮創客大賽，分為「產業菁英」、「新創團隊」兩組評選，初賽就吸引了 900 多組團隊投入海選，競逐激烈。兩組共評選出 54 組晉級複賽；複賽再評選出 30 隊進行決賽。最後將選出最具創業實力的 16隊優勝團隊。由主辦單位引薦資金投資、進駐創業基地，落實推動新的事業發展，為台灣的實業經濟增添㇐份新動力。
張善政獲邀以榮譽主席身份出席頒獎，他在致詞時表示並期勉全體決賽團隊：創業是一輩子的事，從今天開始全心投入、無怨無悔，必能開創新天地．他也以宏碁創辦人施振榮先生的例子，即便宏碁企業如此知名，施振榮先生仍然不鬆懈的開拓新創事業，即便如今已高齡74歲，心臟裝支架，仍不免辛勞關心事業發展，這所代表的便是一生的職志與奮鬥的精神，盼創青都能以施振榮當作榜樣，努力不懈。
中華台灣潮汕同鄉總會會長李南賢說，潮汕人世代經商，勇於海外拼搏，中華臺灣潮汕同鄉總會的成立，集結海內外各地的潮商商會，並連續兩年舉辦 「潮創客大賽」，評選出優秀的青年創業家，並協助對接潮商商幫資源，期望為台灣年輕人開展創業的成功道路。
主辦單位表示，「第二屆潮創客大賽」基於培植新創團隊的真心誠意，特別於複賽之前，舉辦免費的「簡報培訓營」，召集複賽入圍團隊進行賽前集訓，針對簡報技巧、口語話術、商業模式、財務管理等基本技巧，為團隊打磨實力。潮創客大賽，期許自我持續關切新創，為新創尋覓商機，動員人力物力與人脈，為台灣新創的發展盡一份心力。
(旺報 )
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