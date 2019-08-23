潮創客大賽產業經營組冠軍：「飛立威能源」創新太陽能封裝技術。（主辦單位提供）

潮創客大賽 新創團隊組 ：「雄才大智材料」研發衣纖木，即衣服纖維轉化為建材而獲獎。（主辦單位提供）

第二屆潮創客大賽全體創客合影。（主辦單位提供）

中華台灣潮汕同鄉總會會長李南賢說擔任第二屆潮創客大賽執行主席。（主辦單位提供）

中華台灣潮汕同鄉總會會長李南賢與前行政院長張善政合影。（主辦單位提供）

第二屆「潮創客大賽」今（23）日在台北舉行，共有16組創業團隊在900多組海選隊伍中獲得優勝，行政院長張善政受邀出席並表示，創業過程維艱，但對於擁有開創新創事業的立場，一定要堅持不懈，像是宏碁創辦人施振榮，如今已高齡74歲，面對工作仍不忘創業時的堅毅態度與熱情，盼所有創青都能以此做為榜樣。

潮汕商人有東方猶太人之稱，潮商是具有國際影響力且不斷延續的商幫，台灣就有超過 150 萬的潮汕鄉親。中華台灣潮汕同鄉總會繼去年成功舉「2018 第一屆潮創客大賽」後，持續結合海內外潮商商會「國際潮團聯合會」、「國際潮青聯合會」、「加拿大潮商會」之力，為台灣青年創業家開拓㇐條康莊發展的機會。

今年5月起，「中華臺灣潮汕同鄉總會」和「創博匯雙創服務有限公司」進㇐步與國內新創孵化器、創業小聚、新創加速器合作，募集新㇐代的創業青年，共同參與「2019 第二屆潮創客大賽」。

今年的潮創客大賽，分為「產業菁英」、「新創團隊」兩組評選，初賽就吸引了 900 多組團隊投入海選，競逐激烈。兩組共評選出 54 組晉級複賽；複賽再評選出 30 隊進行決賽。最後將選出最具創業實力的 16隊優勝團隊。由主辦單位引薦資金投資、進駐創業基地，落實推動新的事業發展，為台灣的實業經濟增添㇐份新動力。

張善政獲邀以榮譽主席身份出席頒獎，他在致詞時表示並期勉全體決賽團隊：創業是一輩子的事，從今天開始全心投入、無怨無悔，必能開創新天地．他也以宏碁創辦人施振榮先生的例子，即便宏碁企業如此知名，施振榮先生仍然不鬆懈的開拓新創事業，即便如今已高齡74歲，心臟裝支架，仍不免辛勞關心事業發展，這所代表的便是一生的職志與奮鬥的精神，盼創青都能以施振榮當作榜樣，努力不懈。

中華台灣潮汕同鄉總會會長李南賢說，潮汕人世代經商，勇於海外拼搏，中華臺灣潮汕同鄉總會的成立，集結海內外各地的潮商商會，並連續兩年舉辦 「潮創客大賽」，評選出優秀的青年創業家，並協助對接潮商商幫資源，期望為台灣年輕人開展創業的成功道路。

主辦單位表示，「第二屆潮創客大賽」基於培植新創團隊的真心誠意，特別於複賽之前，舉辦免費的「簡報培訓營」，召集複賽入圍團隊進行賽前集訓，針對簡報技巧、口語話術、商業模式、財務管理等基本技巧，為團隊打磨實力。潮創客大賽，期許自我持續關切新創，為新創尋覓商機，動員人力物力與人脈，為台灣新創的發展盡一份心力。

(旺報 )