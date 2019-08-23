台南藝陣蓬勃發展，數量之多、種類之豐，都獨步全台，更有許多僅台南才看得到的藝陣，也使台南享有「眾神之都．藝陣之鄉」美名，為了讓年輕人親近、認識牛犁歌陣音樂之美，台南市政府今年特別邀請秀琴歌劇團及竹橋慶善宮牛犁歌陣合作戲劇《阿牛弄牛犁》，以及知名創作歌手蕭閎仁錄製牛犁歌陣，以舊曲新唱進行音樂改編，完成音樂專輯《團圓》。

2012年起，市府獲文化部支持，推動藝陣傳承扎根與推廣發展計畫，連年耕耘，開拓傳統藝陣在當代的多元發展路徑，成果豐碩。

其中，牛犁歌陣演出分為前後場，兼具「演」、「唱」、「奏」三部分，前場由男童扮演丑、旦舞動，後場由藝師唱歌、奏樂搭配，歌曲包含民間傳說、愛情故事、敬天謝神等內容，演出形式生動，體現傳統農家真淳情調。

目前台南有兩大已登錄為無形文化資產的牛犁歌陣團體，分別是西港東竹林保安宮牛犁歌陣及七股竹橋慶善宮的牛犁歌陣，為推廣牛犁歌陣之美，文化局今年特邀秀琴歌劇團及竹橋慶善宮牛犁歌陣合作戲劇《阿牛弄牛犁》。

本劇結合牛犁歌藝陣及歌仔戲傳統文化，取材該陣傳統歌曲，創作全新劇本，透過戲劇演繹，深入淺出演繹西港刈香淵源、牛犁歌陣特色及傳承意義，更保存來自歌舞小戲的樸實韻味。

秀琴歌劇團及竹橋慶善宮牛犁歌陣合作的《阿牛弄牛犁》，故事描述香科將至，阿牛兄帶著全家大小積極排練牛犁歌陣，兒子三寶卻不肯扮小旦，負氣離家，主委決定另組新陣，牛犁歌陣面臨空前危機，阿牛兄究竟該如何是好？本劇將於8月30日至9月1日於台江文化中心盛大演出，節目票券目前正於兩廳院售票系統熱賣中。

此外，為了使大眾及年輕國人能夠親近、認識牛犁歌陣音樂之美，市府今年也特別邀請知名創作歌手蕭閎仁參與錄製傳統藝師所唱奏的牛犁歌陣，並以舊曲新唱方式進行音樂改編，完成音樂專輯《團圓》。

《團圓》所收錄歌曲，分別來自前述台南兩大牛犁歌陣無形文資保存團體，由陣式到服裝造型及歌曲內容，兩陣都各有不同特色：西港東竹林保安宮牛犁歌陣出陣開場曲〈牛犁歌〉，是為請神曲；七股竹橋慶善宮牛犁歌陣出陣收尾曲〈團圓〉，則是謝神曲。

文化局指出，這張兼容傳統與現代、文化與流行、信仰與生活的音樂專輯，可能是全世界第一張創新詮釋牛犁歌陣無形文化資產的音樂創作。

(中時 )