台南市學甲區一家電腦行23日凌晨1時44分發生火警，所幸無人傷亡。（劉秀芬翻攝）

台南市消防局呼籲市民大眾，火警發生時千萬不要驚慌，除了立即打119報案外，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄。（劉秀芬翻攝）

台南市學甲區濟生路一家電腦行23日凌晨1時44分發生火警，消防局獲報後立即出動將屋內3人救出，火勢於2時13分熄滅。事後女屋主表示，火警發生後先下樓關閉1樓至2樓隔間門再去待援，最後成功脫困，消防局呼籲民眾，火警發生時千萬不要驚慌，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄，增加逃生機會。

先關門再避難 學甲火警屋主機警救了一家

23日凌晨學甲分隊獲報後8分鐘抵達現場時，發現煙霧瀰漫，2樓有1對夫婦及兒子受困，分隊長戴佐丞立即指示搶救人員架梯至2樓將受困人員救出，火勢於2時9分控制住，2時13分熄滅。

事後女屋主表示，火警發生時一家3口全在3樓寢室睡覺，突然聞到濃煙，發現濃煙是從1樓冒出，於是先下樓關閉1樓至2樓的隔間門，並逃至2樓窗邊等待救援，最後在消防隊搶救下順利脫困。

這次的火警，由於女屋主反應迅速將1樓至2樓的隔間門關閉，避免火煙迅速流竄至2、3樓，並將家人引導到2樓窗戶等待救援，是一個很成功的侷限火災（關門）案例。

在許多的火災案例調查中，證實了隨手「關門」確實可以自救也可以救人。火警發生時，若不幸身處室內一時無法逃離，將門關起來，可以把火勢阻隔在外，爭取更多的逃生或求援待救的時間；如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，則可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他樓層的人逃生。

台南市消防局局長李明峯也藉此呼籲大眾，火警發生時千萬不要驚慌，除了立即打119報案外，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄，增加逃生機會，確保生命安全。

(中時 )