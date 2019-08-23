存放蘭嶼的核廢料長達30多年，台灣電力公司未依時程選定最終處置場址，行政院原子能委員會依據《低放射性廢棄物最終處置設施場址條例》裁罰1000萬元，並要求啟用集中貯存場、境外存放、返回原核能電廠等應變方案。台電提告抗罰，其中通知改善函部分，台北高等行政法院認為是行政指導不是行政處分，不能提行政爭訟，裁定駁回，案經台電提出抗告，最高行政法院認定原裁定沒錯，今(23)日駁回抗告，全案確定。

台電本件遭裁罰1000萬元，並要求啟用集中貯存場、境外存放、返回原核能電廠等應變方案部分，台北高等行政法院審理後，認為最終處置場址的選定，不是台電能決定，台電沒有違反行政法上的義務，不該被裁罰，今年4月裁定撤銷原處分，台電一勝一負。

存放在蘭嶼30的核廢料，引起當地原住民質疑會破壞生態，影響生活與健康，經濟部依《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，和原能會會商後，指定台電為低放射性廢棄物處置設施選址作業者，原能會2012年5月核定「低放射性廢棄物最終處置計畫書（修訂二版）」，預定2016年3月完成公民投票選出候選場址、實施環境調查及環境影響評估、核定場址及投資計畫等任務。

原能會執行專案檢查後，認為台電並未積極執行投入足夠人力，且怠於執行公共溝通等行為，對低放處置設施場址選址作業延宕具因果關係，因此開立違規事項處理表、糾正缺失、要求台電提出具體改正措施。

台電不服，提出申覆遭駁回，提訴願被不受理後，提起本件行政訴訟，原審台北高等行政法院審理認為，原能會發函對台電開立三級違規，性質上僅屬以勸告形式，要求台電遵守法令或執照文件的規制的「行政指導」，不是訴願法或行政訴訟法所謂的「行政處分」，台電對不是行政處分的函文提起行政爭訟尋求救濟，並不合法，裁定駁回。案經抗告最高行政法院被駁回，全案定讞。

(中時 )