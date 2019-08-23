美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾近日在美國媒體上發表署名文章《我們與香港在一起》，稱發生在香港的動蕩是北京系統性壓迫國內人民以及在國際上尋求霸權的結果。每一個民主國家都必須作出選擇：要麼加入自由公平的國際體系，要麼追隨壓迫、監視人民的中國並成為其附庸。中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上引用美國總統林肯的名句，要求美國政客別再信口雌黃地抹黑中國。

耿爽表示，美方有關政客對近期香港發生的暴力違法事件非但沒有半點譴責，對自己國家插手香港事務的錯誤行徑非但沒有半點反思，反而批評指責香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，抹黑詆毀中國的社會制度和內外政策。這種公然煽動暴力對抗，堂而皇之干涉他國內政、蓄意挑撥中國與他國關係的做法令人無法接受。

耿爽引用美國總統林肯的名言說，你「可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人」。

耿爽說，他把林肯所說的這句話送給某些人，希望他們聽聽林肯總統的忠告，不要再信口雌黃地抹黑、居心叵測地挑撥、煞有介事地恫嚇。這麼做下去，違背的是中國人民的民意，挑戰的是世界人民的智商。

耿爽再次強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。美方不得插手，不得干預，不得胡作非為。」

(中時 )