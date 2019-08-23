繼〈天黑請閉眼〉MV在三個月內突破500萬次點閱，陳零九與邱鋒澤再度攜手合作，推出狼人殺情歌二部曲〈天亮請睜眼〉，新歌節奏輕快有趣的曲風，呈現與首部曲截然不同的情歌風格，〈天亮請睜眼〉也獲得「終極狼人殺」遊戲廠商的青睞並邀請合作，成為該遊戲的年度主題曲。

陳零九與邱鋒澤在狼人殺遊戲中的表現，早已是觀眾心目中認定的高玩（高端玩家），甚至節目中兩人的互動，也讓許多粉絲戲稱是「最佳CP(couple)」、「風鈴組合」。MV劇情中2人有許多有趣的對手戲，同時也力邀狼人殺高玩女神「梁以辰」擔任MV女主角。

梁以辰惋惜表示，上次沒參與到MV很可惜，每次去KTV必點這首帶動氣氛。這次受「創作雙帥」邀請擔任二部曲女主角，直接答應無論如何一定要參與。MV預告片8月21日上線，短短15秒的預告內容，3天內在網路各大社群平台觸及度直逼40萬人次，陳零九與邱鋒澤2人更在臉書發起互動小遊戲，邀粉絲猜猜到底梁以辰最終和誰牽手表白。

〈天亮請睜眼〉當中安排小段舞蹈，對2位大男生是新鮮、小彆扭嘗試，陳零九更是到片場後才開始學，說自己「有一點偶包」，必須「放下羞恥心」才能進入狀態。梁以辰則聲稱2人舞步學得很快，默契極佳的3人還開玩笑說要請教「大前輩」愷樂，組成帶動唱「哥哥姊姊組合」，下次與狼人殺夥伴一起唱跳。至於是否會有狼人殺情歌「第三部曲」，陳零九和邱鋒澤笑說「靜觀其變」，如果反應好的話會考慮看看。

陳零九與邱鋒澤再度攜手合作，推出狼人殺情歌二部曲〈天亮請睜眼〉。（滾石唱片提供）

陳零九與邱鋒澤推出狼人殺情歌二部曲〈天亮請睜眼〉，力邀狼人殺高玩女神梁以辰擔任MV女主角。（滾石唱片提供）

(中時 )