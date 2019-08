李玉璽與愛盲庇護工場的朋友們合影留念。(新視紀整合行銷提供)

「人氣偶像」李玉璽的新歌《This is how we said goodbye》才剛數位上架,但極有愛心的他,仍在忙碌的宣傳通告中,抽空出席「愛盲庇護工場運動日」活動,和全體成員大跳暖身操,並與身障員工示範傳橡皮筋的趣味遊戲。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示,庇護工場是為具有就業意願但就業能力不足,無法在就業市場競爭的身心障礙者,提供其長期就業需要,所成立的庇護性就業服務機構。

愛盲庇護工場運動日結合新店庇護工場與土城工坊兩場進行聯合運動會,安排大會操、趣味競賽、借物賽跑、大隊接力等項目,在寓教於樂中養成運動的好習慣,更培養場內員工團結一心、共同參與競賽、解決問題的能力。

李玉璽表示,能有機會參與愛盲公益活動親自和身障朋友互動,覺得非常有意義,平常熱愛運動的他也特別鼓勵所有身障員工一定要養成運動習慣,做好健康管理,因為只有健康的身體,人生才能經歷更多美好的事物。李玉璽說:「今天就是放開心胸當做來玩耍,透過趣味競賽把平常生活的壓力拋開,享受盡情玩樂跟大家一起同樂!」

(旺報 )