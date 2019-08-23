MIKIMOTO在台北101展出3億頂級珠寶，其中最貴的是這條18.7mm南洋珍珠的丹泉石藍寶項鍊，約2250萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶耳環，約587萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列，Queen Conch孔克珍珠鑽戒，約211萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶耳環，約587萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO海馬造型胸針，6萬7000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO 海龜造型胸針，6萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO寄居蟹造型胸針，6萬3000元。（MIKIMOTO提供）

商圈移轉效應擴大，精品紛紛插旗台北精品一線戰區的信義商圈，MIKIMOTO即日正式進駐台北101四樓，成立全台最大旗艦店，試營運期間引進3億珠寶，商品內容與東京銀座總部同步，其中不乏全球獨一無二的限量品，風格時尚、有設計感，且更年輕。

來台的MIKIMOTO珠寶中最受矚目的焦點莫過於要價逾兩千萬元的18.7mm南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊，市面上超過16mm以上的珍珠已相當罕見，這顆珍珠不僅達18.7mm，且是難得一見的正圓形，搭配藍色丹泉石、海水藍寶和鑽石，可有4種組合，充滿濃濃的海洋風情。

MIKIMOTO近幾年積極轉型，融入時下珠寶不對稱設計與異材質混搭的手法，例如以南洋珍珠與黃金珍珠不對稱混搭的耳環、以漸層色調打造的多層次珍珠項鍊等，甚至還有以珍珠打造的蝴蝶結頸鍊、腰鍊、頭飾等，讓人為之驚豔。

至於台灣VIP最愛的粉紅孔克珠、黃金巴洛克珍珠等，更是來一顆賣一顆，試營運期間已售出多件作品，尤其是孔克珠，由於數量少且稀有，價格更是年年攀升，成為VIP爭相搶購的目標。台灣MIKIMOTO指出，MIKIMOTO很早就著手蒐購稀有孔克珠和黃金巴洛克珍珠，貨源穩定，質量俱佳，放眼各大珠寶品牌幾乎無人能及，是MIKIMOTO最大的優勢。

除了大件珠寶，MIKIMOTO以珍珠打造的動物胸針也相當討喜，可愛海龜、海馬、鯨魚、寄居蟹等海洋生物主題胸針，因價格相當入門，深受小資女的喜愛。

(中時 )