日本編舞家島崎徹以台灣泰武古謠、電台司令為靈感編舞，推出《舞力》，集結〈零極限〉、〈南之頌〉、〈瞬舞力〉三支舞。（李欣恬攝）

日本現代舞大師島崎徹再度與台灣舞蹈空間舞團合作，編創《舞力》，集結〈零極限〉、〈南之頌〉、〈瞬舞力〉三支舞，並運用台灣原住民泰武古謠、英國搖滾天團電台司令（Radiohead）等音樂入舞，島崎徹表示，「台灣原住民歌謠非常有感染力，純粹又嘹亮的歌聲，觸動了我。」

島崎徹是日本當代舞蹈大師，20歲到加拿大，才從原本想學的馬術跨足芭蕾舞，進而轉為現代舞，他從不同的音樂獲得編舞靈感，並尋求音樂與肢體之間的密合度，透過肢體表現音樂，也為音樂再做全新的詮釋。

在〈瞬舞力〉島崎徹運用了英國搖滾樂團電台司令音樂，他表示，這段舞蹈是獻給過去在紐約居住的歲月，「那時我有個瘋狂的室友，他展示了某種多彩、黑暗又瘋狂的生活方式。」

島崎徹說，「這段舞蹈表現了青少年對世界某種不平的抵抗，在黑暗中掙扎，為了某事搏鬥的狀態。」也因此，可看見舞者們畫上冷峻而酷黑的妝容，反映了某種暗黑狀態。

島崎徹和台灣淵源很深，曾多次來台編舞，包括2007年《Run》、2009年《Grace》、2016年《徹舞流》等，他表示，這次編舞他有許多片段的靈光湧現，像是同時岔出不同的想法和世界，在舞蹈表現裡，他也安排舞者的肢體一字排開來的傾斜與支撐，表現靈光乍現的瞬間。

島崎徹表示，記錄生活裡的感受，有人透過文字、有人透過影象，「對我來說，我的表現方式就是舞蹈。」《舞力》將於9月28、29日在台中國家歌劇院中劇院，10月2、3日在台北城市舞台登場。

(中時 )